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В Турции разработали десантный НРК-амфибию с поддержкой "Русланов" (фото)

10:40 27.08.2026 Чт
2 мин
Наземный дрон создан для штурмов
aimg Константин Широкун
В Турции разработали десантный НРК-амфибию с поддержкой "Русланов" (фото) Фото: в Турции разработали десантную НРК-амфибию (fnss.com.tr)
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Турецкая оборонная компания FNSS представила новый плавающий НРК под названием U-MAV (Multi-Purpose Modular Unmanned Amphibious Vehicle).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в компании, систему впервые показали во время выставки TEKNOFEST Mavi Vatan 2026. U-MAV рассчитан на использование в первой волне морского десанта - его ключевая задача - ослабление обороны противника еще до высадки личного состава и основной техники.

В Турции разработали десантный НРК-амфибию с поддержкой &quot;Русланов&quot; (фото)

Масса платформы составляет около 8 тонн. После высадки в воду U-MAV способен самостоятельно преодолевать расстояние до побережья. На воде машина развивает скорость до 7 узлов, в то время как на суше ее максимальная скорость достигает 70 км/ч.

Одной из ключевых особенностей комплекса является модульная конструкция. Замена оборудования непосредственно в полевых условиях занимает около 40 минут. Благодаря этому U-MAV можно адаптировать не менее десяти типов задач, в частности для огневой поддержки, разминирования, радиоэлектронной борьбы и эвакуации раненых.

В Турции разработали десантный НРК-амфибию с поддержкой &quot;Русланов&quot; (фото)

Платформа способна работать в автономном, дистанционно управляемом или комбинированном режиме. Инерциальная навигационная система позволяет U-MAV определять собственное местонахождение даже при потере или значительном ухудшении спутникового сигнала.

Стандартная дальность связи платформы составляет до 3 км. При необходимости ее можно увеличить благодаря использованию воздушных беспилотников. При потере связи U-MAV сначала переходит в безопасный режим. Далее в зависимости от заданной конфигурации машина может либо автоматически вернуться на базу по запрограммированному маршруту, либо продолжить выполнение навигационного задания.

В Турции разработали десантный НРК-амфибию с поддержкой &quot;Русланов&quot; (фото)

Для оперативной переброски на значительные расстояния U-MAV совместим с тяжелыми транспортными вертолетами и военно-транспортными самолетами, среди которых CH-47F Chinook, Ми-26, C-130 Hercules, A400M, C-17 Globemaster, C-5 Galaxy, Ан-124 "Руслан" и Ил-7.

Наземные роботизированные комплексы становятся все более заметной частью вооружения сил обороны: недавно сообщалось , что НРК Protector вдвое увеличил грузоподъемность и получил новый тип связи.

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