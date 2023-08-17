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В Украине создали рабочую группу по одному из пунктов формулы мира

Фото: в Украине создали рабочую группу по одному из пунктов формулы мира (twitter.com/AndriyYermak)
Автор: Иван Носальский

В Украине начала деятельность рабочая группа, которая займется реализацией пункта формулы мира о недопуске эскалации войны и повторении агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Twitter.

"Провели учредительное заседание рабочей группы, которая будет работать над реализацией девятого пункта формулы мира - "Недопущение эскалации войны и повторение агрессии", - написал Ермак. 

По его словам, в заседании участвовали послы и уполномоченные представители стран G7 и почти всех стран, которые уже успели присоединиться к Общей декларации о поддержке Украины насчет предоставления гарантий безопасности. 

Формула мира

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира еще в прошлом году. Она состоит из 10 пунктов и направлена на урегулирование войны России против Украины. 

Сейчас дипломаты нашей страны пытаются убедить как можно большее количество государств поддержать такую инициативу. 

При этом осенью Украина хочет провести Глобальный саммит мира, на котором лидеры ряда стран обсудят формулу мира. 

 

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