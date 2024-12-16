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В Украине создали альтернативу МСЭК: карта учреждений с экспертными командами

Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министерство здравоохранения создало команды по оценке функционирования лиц. Они заменят МСЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Facebook.

Как рассказали в ведомстве, был определен перечень учреждений с экспертными командами на замену МСЭК. Сейчас эти команды будут работать в 286 больницах по всей Украине.

Новые заведения выбраны таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и одновременно соответствовать современным стандартам качества медицинских услуг.

Всего было создано 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей. Это втрое больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК. Эти команды сформированы по следующим специализациям: хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая.

Также был определен перечень врачей, которые будут работать в Центре оценки функционального состояния лица, обеспечивая экспертную поддержку и пересмотр решений в случае их обжалования пациентом.

Реформирование МСЭК

В октябре этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который стал основой для ликвидации МСЭК в рамках реформы системы оценки инвалидности. 1 ноября Кабинет Министров принял законопроект, согласно которому МСЭК будет полностью ликвидирована с 1 января 2025 года.

Это решение является следствием ряда коррупционных скандалов, касающихся руководителей МСЭК в разных регионах. Одним из самых резонансных случаев было разоблачение незаконного обогащения руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы.

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