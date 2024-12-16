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В Україні створили альтернативу МСЕК: карта закладів з експертними командами

Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністерство охорони здоров'я створило команди з оцінювання функціонування осіб. Вони замінять МСЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Як розповіли у відомстві, було визначено перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК. Наразі ці команди працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.

Нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг.

Всього було створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть понад 4300 лікарів. Це втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК. Ці команди сформовані за такими спеціалізаціями: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична.

Також було визначено перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.

Реформування МСЕК

У жовтні цього року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який став основою для ліквідації МСЕК у рамках реформи системи оцінки інвалідності. 1 листопада Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт, відповідно до якого МСЕК буде повністю ліквідовано з 1 січня 2025 року.

Це рішення є наслідком низки корупційних скандалів, що стосувалися керівників МСЕК в різних регіонах. Одним із найбільш резонансних випадків було викриття незаконного збагачення керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи.

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