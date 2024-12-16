В Україні створили альтернативу МСЕК: карта закладів з експертними командами

Як розповіли у відомстві, було визначено перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК. Наразі ці команди працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.

Нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг.

Всього було створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть понад 4300 лікарів. Це втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК. Ці команди сформовані за такими спеціалізаціями: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична.

Також було визначено перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.

Реформування МСЕК

У жовтні цього року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який став основою для ліквідації МСЕК у рамках реформи системи оцінки інвалідності. 1 листопада Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт, відповідно до якого МСЕК буде повністю ліквідовано з 1 січня 2025 року.