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В Украине начались официальные продажи iPhone 18: топовые модели уже раскуплены

13:08 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
В Украине начались официальные продажи iPhone 18: топовые модели уже раскуплены Украинские ритейлеры распродали первые партии iPhone 18 (скриншот: Apple)
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25 сентября на Украине стартовали официальные продажи iPhone 18. Часть смартфонов покупатели фактически разобрали еще до появления на полках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинских ритейлеров.

Бордовый бестселлер и рекордные предзаказы

Представители популярных сетей электроники подтверждают, что первая партия новинок была полностью распродана по предварительным заявкам.

Так, СЕО сети "Цитрус" Артем Шевченко сообщил более чем о 7 000 собранных предзаказах, а в сети COMFY отметили, что весь объем первой поставки уже распределен между покупателями с предварительным бронированием.

Стоимость iPhone 18 Pro на 256 ГБ начинается от 77 999 гривен, в то время как цена iPhone 18 Pro Max колеблется от 84 999 гривен за базовую модификацию до 169 999 гривен за версию с накопителем на 2 ТБ.

Абсолютным бестселлером стал iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ в новом цвете Burgundy.

В то же время у COMFY зафиксировали высокий интерес к гибкому смартфону iPhone Duo, существенно опережающему конкурентов в своем сегменте.

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Первый экзамен новой таможенной системы

Главной интригой запуска стало таможенное оформление по новым правилам, вступившим в силу 4 сентября 2026 года. Теперь при ввозе смартфонов импортеры обязаны подавать сведения об IMEI каждого устройства .

Генеральный менеджер "АСБИС-Украина" Иван Павлик подтвердил, что первые партии прошли таможню в штатном режиме.

Для системных авторизованных импортеров, контролирующих серийные номера в цепи поставки, новые требования стали чисто техническим этапом обработки данных и не повлекли задержек с выдачей заказов.

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Финансовые инструменты и защита от "серого" рынка

Чтобы сделать переход на новую линейку более доступным, ритейлеры предложили услугу Trade-in и рассрочку, в частности, "Оплату частями" сроком до 25 платежей.

Параллельно с официальным релизом активизировался нелегальный импорт. В "АСБИС-Украина" назвали основные критерии проверки легальности гаджета:

  • покупка у партнеров авторизованного канала Apple,
  • наличие маркировки на украинском языке с данными об импортере ООО "Эппл-Украина",
  • выдача фискального чека.

Проверить факт прохождения таможенного контроля конкретным смартфоном теперь можно с помощью его IMEI-кода на портале Государственной таможенной службы.

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