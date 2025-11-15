RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку

Иллюстративное фото: в Украине стартовала "Зимняя поддержка" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине официально заработала президентская программа "Зимняя поддержка". В рамках инициативы украинцы могут получить разовую денежную помощь в размере 1000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Как получить выплату через "Дію"

С 15 ноября подать заявку можно в приложении "Дія".

После оформления украинцы получат подтверждение об обработке заявки, а средства будут начислены на карту "Национальный кэшбек". Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года, а использовать деньги - до 30 июня 2026-го.

Средства разрешается потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов, книг, благотворительные взносы и почтовые услуги.

Заявки на детей подают родители или опекуны.

Выплаты через "Укрпочту"

С 18 ноября 1000 гривен автоматически получат на специальный счет все пенсионеры и получатели соцвыплат, которые пользуются услугами Укрпочты. Дополнительно подавать заявление не нужно.

Украинцы, которые получают пенсию на карту банка и не пользуются "Дією", могут лично подать заявку в отделении "Укрпочты" с 18 ноября до 24 декабря.

Использовать средства можно до 25 декабря 2025 года - на товары украинского производства, которые продаются в "Укрпочте", а также на почтовые и другие услуги в отделениях, включая оплату коммунальных счетов и переводы на Силы обороны.

Часть более широкого пакета решений

Программа "Зимняя поддержка" - элемент комплексной инициативы, которую правительство реализует по поручению президента. Она также включает:

  • дополнительные выплаты 6500 грн для уязвимых категорий;
  • бесплатные билеты по программе "3000 километров" от "Укрзализныци";
  • фиксированные цены на газ и электроэнергию;
  • жилищные субсидии;
  • поддержку жителей прифронтовых регионов;
  • помощь ВПЛ во время отопительного сезона.

 

 

Что известно о "Зимней поддержке"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки" для населения по образцу той, что действовала в 2024 году.

Потратить средства можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.

Цель "зимней поддержки" - охватить как можно более широкий круг людей поддержкой от государства накануне зимы, помочь заплатить коммунальные платежи и закрыть базовые потребности.

Напомним, ранее министр социальной политики Денис Улютин заявил о том, что около 10 миллионов украинцев смогут получить зимнюю помощь от государства в размере 1000 гривен.

Еще 6500 гривен смогут получить уязвимые категории граждан. Речь идет об одиноких пенсионерах и не только.

