В Украине упростят возвращение на службу после СЗЧ

По его данным, законопроект №13260 поддержали 227 депутатов.

Документ вносит изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы. Его цель - урегулировать ситуации, когда военнослужащие уже восстановлены на службе, но не имеют возможности воспользоваться действующими нормами закона для освобождения от наказания.

Почему возникла необходимость в изменениях

В августе 2024 года Верховная Рада приняла закон, который позволял впервые оставившим службу военным избежать ответственности при условии добровольного возвращения и письменного согласия командира на дальнейшую службу.

Однако с начала 2025 года действует другой закон, который предусмотрел автоматическое восстановление таких военных при условии возвращения до 1 января 2025 года. Поэтому многие бойцы, которые уже возобновили службу и продолжают воевать, фактически оказались в ситуации, когда им нужно дополнительно доказывать право на освобождение от ответственности.

Что предлагает новый законопроект

Документ отменяет предыдущую норму статьи 401 Уголовного кодекса и вводит обновленные основания для освобождения. Военный, который впервые самовольно оставил часть, но вернулся и продолжил службу не менее трех месяцев, сможет быть освобожден от уголовной ответственности.

Отдельно уточняется, что в случае завершения военного положения или увольнения по состоянию здоровья трехмесячный срок не учитывается.

Процедурные изменения

Кроме изменений в Уголовном кодексе, законопроект предусматривает корректировку Уголовного процессуального кодекса. Речь идет о порядке рассмотрения судами ходатайств прокурора об освобождении таких военных от ответственности.

Таким образом, новый законопроект должен устранить пробелы в правовом регулировании и защитить тех бойцов, которые добровольно вернулись и уже несут службу.