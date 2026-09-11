В Украине упростят строительство подземных оборонных заводов: детали

Кабмин в ближайшее время планирует упростить правила строительства подземных оборонных предприятий, Минобороны готовит соответствующие изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter замминистра обороны Украины Анны Гвоздяр.

"Мы подготовили изменения к постановлению Кабинета Министров №1494, чтобы создать правовую базу для защищенного подземного производства", - отметила Гвоздяр.

По ее словам, модель должна позволить частным инвесторам строить объекты за собственные или заемные средства и передавать их оборонным предприятиям в собственность, пользование или аренду.

Оборонные компании подстраиваются к реалиям

Как сообщалось ранее, из-за угрозы российских обстрелов украинские производители оружия вынуждены постоянно адаптироваться, диверсифицировать мощности по всей стране, прятать их под землю и даже выносить части линий за границу.

Чтобы снизить риски потери производства, компании применяют несколько подходов: