В Украине упростят строительство подземных оборонных заводов: детали
Кабмин в ближайшее время планирует упростить правила строительства подземных оборонных предприятий, Минобороны готовит соответствующие изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter замминистра обороны Украины Анны Гвоздяр.
"Мы подготовили изменения к постановлению Кабинета Министров №1494, чтобы создать правовую базу для защищенного подземного производства", - отметила Гвоздяр.
По ее словам, модель должна позволить частным инвесторам строить объекты за собственные или заемные средства и передавать их оборонным предприятиям в собственность, пользование или аренду.
Оборонные компании подстраиваются к реалиям
Как сообщалось ранее, из-за угрозы российских обстрелов украинские производители оружия вынуждены постоянно адаптироваться, диверсифицировать мощности по всей стране, прятать их под землю и даже выносить части линий за границу.
Чтобы снизить риски потери производства, компании применяют несколько подходов:
- размещают производственные линии в разных городах по всей стране;
- строят подземные комплексы и маскируют свои локации;
- выводят часть процессов за пределы Украины.
Напомним, как ранее сообщалось РБК-Украина, 8 сентября Анну Гвоздяр назначили замминистра обороны Украины. Она будет отвечать за развитие оборонно-промышленного комплекса и экспорта украинских оборонных решений.
Направлением ответственности Гвоздяр станет оборонно-промышленный комплекс Украины. Ключевым приоритетом работы остаются потребности фронта - военные должны своевременно и в достаточном количестве получать необходимое украинское вооружение для противодействия российским угрозам в поле боя.