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В Україні спростять будівництво підземних оборонних заводів: деталі

12:15 11.09.2026 Пт
2 хв
У Міноборони анонсували важливі зміни
aimg Костянтин Широкун
В Україні спростять будівництво підземних оборонних заводів: деталі Фото: в Україні спростять будівництво підземних оборонних заводів (Getty Images)
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Кабмін найближчим часом планує спростити правила будівництва підземних оборонних підприємств, Міноборони готує відповідні зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступника міністра оборони України Ганни Гвоздяр.

"Ми підготували зміни до постанови Кабінету Міністрів № 1494, щоб створити правову базу для захищеного підземного виробництва", - зазначила Гвоздяр.

За її словами, модель має дозволити приватним інвесторам будувати об'єкти за власні або позикові кошти та передавати їх оборонним підприємствам у власність, користування або оренду.

Оборонні компанії підлаштовуються до реалій

Як раніше повідомлялось, через загрозу російських обстрілів українські виробники зброї змушені постійно адаптуватися, диверсифікувати потужності по всій країні, ховати їх під землю та навіть виносити частини ліній за кордон.

Щоб зменшити ризики втрати виробництва, компанії застосовують кілька підходів:

  • розміщують виробничі лінії в різних містах по всій країні;
  • будують підземні комплекси та маскують свої локації;
  • виводять частину процесів за межі України.

Нагадаємо, як раніше повідомлялось РБК-Україна, 8 вересня Ганну Гвоздяр призначили заступником міністра оборони України. Вона відповідатиме за розвиток оборонно-промислового комплексу та експорт українських оборонних рішень.

Напрямом відповідальності Гвоздяр стане оборонно-промисловий комплекс України. Ключовим пріоритетом роботи залишаються потреби фронту - військові мають вчасно й у достатній кількості отримувати необхідне українське озброєння для протидії російським загрозам на полі бою.

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