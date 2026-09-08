В Минобороны возвращается Гвоздяр, будет отвечать за экспорт и ОПК: что о ней известно
Анну Гвоздяр назначили заместителем Министра обороны Украины. Она будет отвечать за развитие оборонно-промышленного комплекса и экспорта украинских оборонных решений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.
За что будет отвечать замминистра
Направлением ответственности Гвоздяр станет оборонно-промышленный комплекс Украины. Ключевым приоритетом работы остаются потребности фронта - военные должны своевременно и в достаточном количестве получать необходимое украинское вооружение для противодействия российским угрозам в поле боя.
Отдельным фокусом работы Гвоздяр станет экспорт украинских оборонных решений, производство которых превышает потребности фронта. Как утверждают в Минобороны, экспорт может стать инструментом развития взаимовыгодных партнерств с союзниками Украины и привлечения дополнительного финансирования украинской обороны.
Общая задача – сильный ОПК, который обеспечивает фронт необходимым сейчас и создает долгосрочное преимущество для Украины.
Что известно о Гвоздике
Гвоздяр имеет значительный опыт работы с ОПК: она занимала должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также заместителя министра обороны.
Профессиональную карьеру Гвоздяр начала в частном секторе: с октября 2012 по август 2021 возглавляла ООО "Протеже", а с июля 2015 по апрель 2016 работала советницей председателя Луганской военно-гражданской администрации.
В мае 2021 года она присоединилась к Благотворительному фонду Сергея Притулы - сначала как заместительница директора по совместительству, с августа 2021-го по сентябрь 2022 года занимала эту должность уже на постоянной основе. С сентября 2022 по сентябрь 2023 года возглавляла фонд как директор.
Далее ее карьера развивалась в государственном секторе:
- с сентября 2023-го по июль 2025 года она была заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- с июля 2025-го по январь 2026-го - заместительницей министра обороны Дениса Шмыгаля;
- с января по сентябрь 2026 года - советницей министра обороны;
- прежде чем 7 сентября снова заняла эту должность при Евгении Хмаре.
Кадровые изменения в оборонном ведомстве продолжаются с середины лета: после отставки правительства Михаила Федорова в должности министра обороны сменил Евгений Хмара, которого Верховная Рада 19 августа официально утвердила в должности.
Формируя собственную команду, новый министр последовательно назначает заместителей – в частности, в начале августа одним из них стал Николай Швыдкый, которому поручили усилить взаимодействие Минобороны с Вооруженными силами и координацию работы с Генштабом и Главнокомандующим Михаилом Драпатым.