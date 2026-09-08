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В Минобороны возвращается Гвоздяр, будет отвечать за экспорт и ОПК: что о ней известно

11:01 08.09.2026 Вт
2 мин
Чем раньше занималась новая заместительница главы Минобороны?
aimg Лев Шевченко
В Минобороны возвращается Гвоздяр, будет отвечать за экспорт и ОПК: что о ней известно Фото: Анна Гвоздяр (Facebook Anna Gvozdiar)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Анну Гвоздяр назначили заместителем Министра обороны Украины. Она будет отвечать за развитие оборонно-промышленного комплекса и экспорта украинских оборонных решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

За что будет отвечать замминистра

Направлением ответственности Гвоздяр станет оборонно-промышленный комплекс Украины. Ключевым приоритетом работы остаются потребности фронта - военные должны своевременно и в достаточном количестве получать необходимое украинское вооружение для противодействия российским угрозам в поле боя.

Отдельным фокусом работы Гвоздяр станет экспорт украинских оборонных решений, производство которых превышает потребности фронта. Как утверждают в Минобороны, экспорт может стать инструментом развития взаимовыгодных партнерств с союзниками Украины и привлечения дополнительного финансирования украинской обороны.

Общая задача – сильный ОПК, который обеспечивает фронт необходимым сейчас и создает долгосрочное преимущество для Украины.

Что известно о Гвоздике

Гвоздяр имеет значительный опыт работы с ОПК: она занимала должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также заместителя министра обороны.

Профессиональную карьеру Гвоздяр начала в частном секторе: с октября 2012 по август 2021 возглавляла ООО "Протеже", а с июля 2015 по апрель 2016 работала советницей председателя Луганской военно-гражданской администрации.

В мае 2021 года она присоединилась к Благотворительному фонду Сергея Притулы - сначала как заместительница директора по совместительству, с августа 2021-го по сентябрь 2022 года занимала эту должность уже на постоянной основе. С сентября 2022 по сентябрь 2023 года возглавляла фонд как директор.

Далее ее карьера развивалась в государственном секторе:

  • с сентября 2023-го по июль 2025 года она была заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;
  • с июля 2025-го по январь 2026-го - заместительницей министра обороны Дениса Шмыгаля;
  • с января по сентябрь 2026 года - советницей министра обороны;
  • прежде чем 7 сентября снова заняла эту должность при Евгении Хмаре.
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Кадровые изменения в оборонном ведомстве продолжаются с середины лета: после отставки правительства Михаила Федорова в должности министра обороны сменил Евгений Хмара, которого Верховная Рада 19 августа официально утвердила в должности.

Формируя собственную команду, новый министр последовательно назначает заместителей – в частности, в начале августа одним из них стал Николай Швыдкый, которому поручили усилить взаимодействие Минобороны с Вооруженными силами и координацию работы с Генштабом и Главнокомандующим Михаилом Драпатым.

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