В Украине опровергли российский фейк о "пророчестве" Никсона

По сети распространяется информация, что якобы бывший президент США Ричард Никсон предусмотрел американскую войну в Украине. Однако это - фейк

В сети распространяется информация, что якобы Никсон писал своему преемнику Клинтону, что в Украине произойдет "американская" Революция достоинства и "американская война".

"Такое "пророчество" со ссылкой на рассекреченное письмо политика распространяют российские СМИ", - сообщили в центре.

По данным сотрудников центра, пропагандисты манипулируют реальными цитатами Никсона из письма Клинтона. Ведь 37-й президент США действительно предсказал переход России к авторитаризму и ее вторжение в Украину.

Он писал, что отношения между Украиной и РФ будут ухудшаться, потому что Кремлем будет руководить авторитарный правитель. В этом контексте Никсон отметил, что США лучше усилить дипломатическое присутствие в Украине - это поможет ей выстоять.

"Об "американских" войне и революции в письме Никсона речь не шла. В конце концов, не американцы развязали жестокую неспровоцированную войну, а россияне. И переложить ответственность за это на другую страну у них не получится, сколько бы фейков они ни тиражировали", - добавили в центре.

Напомним, ранее СБУ разоблачила 11 интернет-агитаторов, распространявших кремлевские фейки о войне.

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