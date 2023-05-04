Распространяли кремлевские фейки о войне: СБУ разоблачила 11 интернет-агитаторов
Служба безопасности заблокировала деятельность разветвленной сети вражеских интернет-агитаторов, в состав которой входило 11 человек из разных областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Сообщается, что интернет-агитаторы в мессенджерах и соцсетях распространяли кремлевские фейки о войне в Украине. Информацию для своих публикаций они брали с пропагандистских интернет-ресурсов страны-агрессора.
В Киевской области:
разоблачили бизнесмена, который на странице Facebook оспаривал российскую вооруженную агрессию и утверждал, что война в Украине - это якобы "внутренний гражданский конфликт".
В Черниговской области:
прекратили деятельность двух пропагандистов, которые в запрещенной соцсети "Одноклассники" распространяли сообщения в поддержку агрессивной политики РФ и сочувствовали потерям оккупантов.
В Днепропетровской области:
разоблачили четырех местных жителей, которые в соцсетях и в близком окружении призывали к сотрудничеству с россиянами и дискредитировали Силы обороны.
В Харьковской области:
задержали вражеского пособника, который в Facebook размещал пропагандистские видеоролики, в которых героизировал захватчиков.
В Кировоградской области:
задокументировали деятельность двух интернет-агитаторов, оправдывавших военные преступления оккупантов, в том числе обстрелы украинских городов.
В Одессе:
сообщили о подозрении одному из администраторов анонимного Telegram-чата, созданного для сбора данных о передвижении украинской военной техники по территории области.
Еще одного администратора задержали в феврале в результате спецоперации СБУ.
По данным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса:
- ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Напомним, недавно СБУ ликвидировала сеть ботоферм с аудиторией почти 200 тысяч пользователей, которая распространяла фейки для расшатывания общественно-политической ситуации в Украине.
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