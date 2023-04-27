ua ru
Чт, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне заставляют украинцев в оккупации смотреть пропагандистские фильмы, - ЦНС

Новина українською →
Четверг 27 апреля 2023 22:40
Россияне заставляют украинцев в оккупации смотреть пропагандистские фильмы, - ЦНС Фото: россияне заставляют украинцев в оккупации смотреть пропагандистские фильмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированных территориях россияне заставляют работников захваченных предприятий смотреть пропагандистские фильмы, навязывающие идеологию Кремля и коверкающие информацию о войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях россияне продолжают проводить массовые мероприятия по промыванию мозга местному населению", - отмечает ЦНС.

В частности, на востоке и юге Украины для распространения идеологии врага и навязывания местному населению взглядов Кремля на российско-украинскую войну оккупанты обустраивают "кинотеатры".

Туда для просмотра российских пропагандистских фильмов россияне принудительно свозят работников коммунальных учреждений и других захваченных предприятий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что РФ на захваченных территориях Украины хочет в сентябре провести фейковые "выборы". Местных жителей уже начали вовлекать в этот процесс, их дистанционно заставляют голосовать за "Единую Россию".

Также ранее мы писали, что в школах на временно оккупированных территориях россияне активно промывают мозги украинским детям по поводу своего вторжения. В частности, враг включил раздел о "СВО" в программу по истории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Война России против Украины
NEWS
В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot
В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина