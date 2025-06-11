В РФ снова фантазируют об "американских биолабораториях": на этот раз вспомнили Трампа

Президент США Дональд Трамп недостаточно сделал для "обеспечения безопасности России". Примерно в таком ключе высказался заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который сказал очередной бред об "американских биолабораториях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рябкова.

Российский МИД снова поднимает тему "американских биолабораторий", которые США якобы имеет в непосредственной близости с границами РФ. В связи с этим российский замминистра критикует указ президента США о повышении безопасности биоисследований.

Главная претензия дипломатического ведомства заключается в том, что указ не "развеял все опасения России об американской военно-биологической деятельности".

"Россия в течение длительного времени выражает серьезнейшее беспокойство в связи с военно-биологической деятельностью стран Запада, проводимой при непосредственном содействии и участии представителей военных ведомств в государствах вблизи лабораторий российских границ", - заявил Рябков.

Более того, по утверждению представителя российского МИДа, сам факт появления такого документа якобы подтверждает то, что "США действительно проводит различные биологические исследования рядом с российской границей".

Российские нарративы об "американских биолабораториях"

Напомним, что Россия официально на Совете безопасности ООН заявляла о том, что американские биолаборатории в Украине готовят "биологические атаки с помощью зараженных гусей".

Позже представитель России в ООН Василий Небензя зачитал заявление о якобы выведенных в этих лабораториях "боевых комаров". При этом указанные комары были "приучены атаковать исключительно носителей российских паспортов".

В январе 2023 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что американцы "срочно переносят указанные биолаборатории с территории Украины в Польшу и страны Прибалтики".

Впрочем, ни одно из заявлений российских официальных лиц традиционно не было подкреплено хотя бы малейшими аргументами и доказательствами. При этом спикеры РФ в ООН с пониманием относятся к смеху в зале во время их выступлений.