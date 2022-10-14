В Украине упростили въезд для людей с оккупированных территорий: подробности

Вчера состоялось заседание межведомственной рабочей группы по защите прав граждан, нуждающихся в помощи в возвращении в Украину. Группа была создана несколько дней и будет заниматься решением проблем получения или восстановления уехавших в третьи страны документов граждан Украины.

"Наши сограждане выезжают с временно оккупированных территорий на контролируемую территорию, в том числе, через третьи страны. Впрочем, это непросто сделать, если человек потерял документы", - говорится в сообщении.

Теперь были внесены изменения и граждан смогут пропускать на территорию нашего государства при наличии свидетельства о рождении. Затем идентификацию лица будут проводить уже на территории Украины.

Также было принято решение расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии с целью упрощения и ускорения порядка выдачи временного удостоверения на возвращение в Украину.