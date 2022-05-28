Чи можна виїхати з окупованого Херсону: відповідь Генштабу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативне командування "Південь".

За даними військових, автівки, якими люди намагаються виїхати з окупованих територій, ретельно фільтрують та повертають назад.

"На окупованій Херсонщині шляхи виїзду на підконтрольні Україні території повністю заблокували", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, населення Херсона з початку російського вторгнення в Україну скоротилося з 300 тис. до 170-180 тис. осіб. Проте безпечних шляхів виїзду із міста не було і немає зараз.

Як повідомлялося, в Херсонській області переважно зникають ті, хто служив в АТО, Збройних силах України, люди з активною проукраїнською позицією, кореспонденти. У регіоні було близько 250 зниклих безвісти, при цьому 70 із них уже вдалося звільнити.

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