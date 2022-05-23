Безпечно виїхати з Херсона неможливо, - мер

Населення Херсона з початку російського вторгнення в Україну скоротилося з 300 тисяч до 170-180 тисяч. Проте безпечних шляхів виїзду з міста не було і немає зараз.

"Безпечно виїхати з Херсона неможливо. З 1 травня, коли люди виїжджають через Снігурівку, Давидів Брід - там зараз стоять дуже великі колони, багатокілометрові - як на в'їзд, так і на виїзд з тимчасово окупованої території. Там люди стоять під обстрілами "градів", є велика кількість поранених, є "двохсоті". Це якийсь страшний час для Херсона та всієї Херсонщини", - сказав він.

За його словами, з першого дня широкомасштабної війни, з 24 по 28 лютого з міста Херсон люди виїжджали на свій власний страх та ризик. "Вони їхали в сторону Миколаєва. Але в нас жодного дня не було безпечного зеленого коридору. Тут залишилися діти з дитбудинків, інтернатів, які також не виїхали з нашого міста", - повідомив мер.

Він заначив, що люди намагаються виїжджати в сторону Мелітополя, хоча там все одно дуже багато блокпостів і всі туди їдуть "на удачу". "Більш безпечно, звичайно, їхати в сторону окупованого Криму. Хоча і там є свої нюанси. Велика кількість виїжджає до Криму і чекає на те, що буде далі з Херсоном та Херсонською областю. Інколи люди їдуть, потім повертаються, починаються обстріли і вони знову виїжджають. Дуже багато виїхало моряків, яким потрібно було йти в рейси. Вони через Крим їдуть до Туреччини, Грузії", - розповів Колихаєв.

За його словами, 3 березня до міста зайшли війська Російської Федерації. "І відтоді, вже 77 днів (розмова відбулася 20 травня, - ред.) територія Херсона знаходиться під повним контролем військ Російської Федерації чи в окупації, якщо так можна сказати. Адже на сьогодні місто Херсон та область не визнані тимчасово окупованими територіями", - додав мер.

Колихаєв повідомив, що в Херсоні зараз залишається приблизно 170-180 тисяч містян. "Ми також прийняли дуже багато біженців із сіл області, що розбомблені - зі сторони Снігурівки, Великої Олександрівки. Ми їх розміщували в школах, багато хто з них і зараз залишаються тут. Також багато людей приїхали з Маріуполя та Мелітополя", - сказав він.