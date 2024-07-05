ОСМД и ЖСК смогут получить "доступный кредит" на альтернативные источники электричества

Кабинет министров Украины решил ввести "доступные кредиты" для ОСМБ и ЖСК на альтернативные источники электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его словам, ОСМБ и ЖСК теперь смогут получать кредиты в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для мер по энергоэффективности. Это касается приобретения генерирующих установок, которые производят электричество из альтернативных источников энергии, установок сохранения электричества и допоборудования в сумме до 5 млн гривен.

"Предусмотрены срок кредита до 5 лет и процентная ставка для ОСМД и ЖСК на уровне 7%", - уточнил Мельничук.