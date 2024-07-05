ОСМД и ЖСК смогут получить "доступный кредит" на альтернативные источники электричества
Кабинет министров Украины решил ввести "доступные кредиты" для ОСМБ и ЖСК на альтернативные источники электричества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука в Telegram.
По его словам, ОСМБ и ЖСК теперь смогут получать кредиты в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для мер по энергоэффективности. Это касается приобретения генерирующих установок, которые производят электричество из альтернативных источников энергии, установок сохранения электричества и допоборудования в сумме до 5 млн гривен.
"Предусмотрены срок кредита до 5 лет и процентная ставка для ОСМД и ЖСК на уровне 7%", - уточнил Мельничук.
Льготная программа по солнечным батареям
Напомним, 20 июня президент Украины анонсировал льготную программу, которая касается приобретения солнечных батарей. Разработать ее он поручил Кабмину.
По словам президента, такая программа должна предусматривать кредиты под ноль процентов годовых.
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