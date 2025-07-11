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Украинские безработные назвали желаемый уровень зарплат

Украина, Пятница 11 июля 2025 14:52
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Украинские безработные назвали желаемый уровень зарплат Фото: Желаемая зарплата для безработных составляет до 20 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя зарплата в Украине превысила 20 тысяч гривен. Большинство безработных готовы получать меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на масштабное Исследование рынка труда 2024-2025.

Наибольшая доля опрошенных безработных (25,26%) ориентируется на доход в пределах от 8 до 12 тысяч гривен, что является самым распространенным уровнем ожиданий.

Несколько меньшая доля респондентов (24,03%) отмечает желаемый уровень зарплаты в пределах 12-16 тысяч гривен.

Заметная доля опрошенных (21,78%) рассчитывает на зарплату от 16 до 20 тысяч гривен, а 20,03% ожидают заработную плату более 20 тысяч гривен.

Только 8,89% респондентов готовы работать за зарплату 8 тысяч гривен, что является показателем низкой привлекательности рабочих мест с минимальным доходом.

Проблемы работодателей

На основе полученных данных, 31,7% работодателей заявили, что имели трудности при подборе персонала в 2024 году.

Меньше всего работодателей, которые имели проблемы с поиском персонала, осуществляют деятельность в отраслях: информация и телекоммуникации - 22,2%, операции с недвижимым имуществом - 22,7%, наука и профессиональная и техническая деятельность - 24,4%.

Наблюдается наибольшая нехватка квалифицированных работников в отраслях, где необходимы специализированное образование и опыт.

Ключевыми проблемами, с которыми сталкиваются работодатели при наборе персонала, являются: дефицит кадров - 39,2%, мобилизация - 25,5%, завышенные ожидания по зарплате - 14,7%, недостаточная квалификация претендентов - 14,2%, риски, связанные с расположением предприятий (опасность из-за войны) - 2,9%, отсутствие документов у кандидатов (потерянные документы) - 2,8%.
Украинские безработные назвали желаемый уровень зарплат

Масштабный опрос работодателей был осуществлен Государственным центром занятости во всех подконтрольных Украине районах среди 54 677 предприятий. Опрос проводился с 17 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Основными респондентами для крупных и средних предприятий стали руководители или специалисты отделов кадров.

Напомним, по данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1% до 23 460 гривен.

По данным опроса Государственного центра занятости, только 35% работодателей планирует увеличение заработной платы в 2025 году.

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