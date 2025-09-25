ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине составили рейтинг самых дефицитных профессий

Украина, Четверг 25 сентября 2025 15:47
UA EN RU
В Украине составили рейтинг самых дефицитных профессий Фото: в Украине не хватает представителей рабочих профессий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С начала года украинский рынок труда демонстрирует высокий спрос на ряд специальностей. В некоторых сферах количество вакансий значительно превышает количество соискателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости.

Больше всего не хватает электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Работодателям нужно около 1,2 тысячи таких специалистов.

Также среди дефицитных профессий - ассистенты учителей для работы с детьми с особыми образовательными потребностями. На рынке открыто почти 1000 вакансий в этой сфере.

Спрос на сантехников и ремонтников

Высоким спросом пользуются слесари-сантехники. Разница между потребностью и предложением составляет более 900 работников. Нехватка слесарей-ремонтников составляет более 850 вакансий.

Также в дефиците - ассистенты воспитателей в детсадах. Их нужно не менее 639.

Сфера обслуживания тоже испытывает недостаток кадров. Для работы официантами не хватает почти 600 человек.

Технические специальности и госслужба

Остается актуальной потребность в операторах станков с программным управлением. На рынке не хватает более 500 таких специалистов.

Не хватает и инспекторов пенитенциарной системы. Вакансий в этой сфере почти на 500 больше, чем претендентов.

Среди востребованных также - слесари аварийно-восстановительных работ. Рынок нуждается в около 465 таких специалистов.

В категории технических профессий в дефиците и токари. Их не хватает около 442.

Необычные вакансии

Кроме дефицитных, существуют и редкие специальности. Среди них - строители кораблей, редакторы карт, киноведы, танцоры в ночных клубах.

Также работодатели ищут сборщиков денег с торговых автоматов и турникетов.

Напомним, Госслужба занятости Украины обнародовала топ-10 самых популярных вакансий. Лидируют подсобные рабочие, водители и продавцы.

Наибольшая доля опрошенных безработных (25%) ориентируется на доход в пределах от 8 до 12 тысяч гривен, что является самым распространенным уровнем ожиданий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Работа в Украине Работа в Киеве
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"