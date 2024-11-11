RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В ТЦК сделали важное заявление для 17-летних юношей: о чем речь

Фото: приписка юношей на военный учет (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине каждый год в период с января по март осуществляется приписка юношей, которым исполняется 17 лет. Участвуют все допризывники, проживающие на территории конкретного района или города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП.

Процедура приписки проводится в течение всего года для тех, кто своевременно не прошел приписку к призывным участкам. Она направлена на постановку граждан на воинский учет, определение их физической и образовательной подготовки, а также морально-психологических качеств.

Всесторонняя оценка этих характеристик призвана помочь призывным комиссиям в принятии правильных решений относительно назначения будущих призывников в определенные рода войск или военные формирования, а также выявления кандидатов для поступления в военные учебные заведения.

В соответствии с правилами, мобилизационный призыв проводится только по достижении гражданином 25 лет.

Напомним, что в Украине продолжается мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Срок мобилизации в первую очередь зависит от ситуации на фронте и общего хода войны.

Кроме того, в соответствии с законом о мобилизации в Украине, существуют определенные категории граждан, которые могут получить отсрочку от призыва. К ним относятся лица с инвалидностью, многодетные родители, студенты и сотрудники некоторых отраслей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКМобилизация в Украине