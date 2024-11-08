Есть 10 причин. Почему военнообязанным могут аннулировать отсрочку
Согласно закону о мобилизации в Украине, есть определенные категории граждан, которые могут получить отсрочку от призыва. Это в частности, лица с инвалидностью, многодетные родители, студенты, работники определенных отраслей. При этом есть 10 причин, по которым такую отсрочку могут аннулировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Почему могут аннулировать отсрочку
Отсрочка от призыва при мобилизации подлежит аннулированию в случае:
- истечение срока ее действия;
- обоснованного предоставления заявления руководителя органа госвласти или другой организации;
- невыполнение работы оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев;
- ликвидации органа госвласти или других учреждений и организаций, где работал резервист;
- временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием;
- предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";
- лишение предприятия или учреждения статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;
- завершение предприятием производства товаров, выполнения работ или предоставление услуг для обеспечения потребностей военных формирований (ВСУ, ССО и т.п.);
- увольнение военнообязанного из органа госвласти или другой организации. Кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность;
- прекращение заключенного договора (контракта) или истечение его срока назначения. В частности, для работников: ООН; международных судебных органов, международных и неправительственных организаций, участником (членом, наблюдателем) которых есть Украина.
Мобилизация и военное положение в Украине
Мобилизация и военное положение в Украине продолжается с февраля 2022 из-за полномасштабного вторжение России. В настоящее время конечным сроком мобилизации является 7 февраля 2025 года, впрочем, он не является окончательным и может быть продлен.
Сейчас в Украине действуют определенные ограничения для граждан, в частности, комендантский час - когда пребывание на улице под запретом. Также с началом вторжения мужчинам призывного возраста запрещен выезд из страны.
Отметим, в мае текущего года в Украине начали действовать новые правила мобилизации, все военнообязанные должны обновить свои данные, для этого было запущено приложение Резерв+. На данный момент в приложении есть электронный вариант военного билета.
Раньше мы писали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации и как ее получить. А также какие документы необходимо собрать, чтобы оформить это право.