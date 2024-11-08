Есть 10 причин. Почему военнообязанным могут аннулировать отсрочку

Согласно закону о мобилизации в Украине, есть определенные категории граждан, которые могут получить отсрочку от призыва. Это в частности, лица с инвалидностью, многодетные родители, студенты, работники определенных отраслей. При этом есть 10 причин, по которым такую ​​отсрочку могут аннулировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Мобилизация и военное положение в Украине

Мобилизация и военное положение в Украине продолжается с февраля 2022 из-за полномасштабного вторжение России. В настоящее время конечным сроком мобилизации является 7 февраля 2025 года, впрочем, он не является окончательным и может быть продлен.

Сейчас в Украине действуют определенные ограничения для граждан, в частности, комендантский час - когда пребывание на улице под запретом. Также с началом вторжения мужчинам призывного возраста запрещен выезд из страны.

Отметим, в мае текущего года в Украине начали действовать новые правила мобилизации, все военнообязанные должны обновить свои данные, для этого было запущено приложение Резерв+. На данный момент в приложении есть электронный вариант военного билета.

Раньше мы писали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации и как ее получить. А также какие документы необходимо собрать, чтобы оформить это право.