В ТЦК зробили важливу заяву для 17-річних юнаків: про що мова

В Україні щороку з січня по березень здійснюється приписка юнаків, яким виповнюється 17 років. Беруть участь усі допризовники, що проживають на території відповідного району чи міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП.
Процедура приписки проводиться протягом року для тих, хто своєчасно не пройшов приписку до призовних дільниць. Вона спрямована на постановку громадян на військовий облік, визначення їхньої фізичної та освітньої підготовки, а також морально-психологічних якостей.
Всебічна оцінка цих характеристик допомагає призовним комісіям приймати виважені рішення щодо призначення майбутніх призовників у відповідні роди військ або військові формування, а також виявлення кандидатів для вступу до військових навчальних закладів.
Відповідно до правил, мобілізаційний призов проводиться лише після досягнення громадянином 25 років.
Нагадаємо,що в Україні триває мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Передусім її строк залежить від безпекової ситуації на фронті та загального ходу війни.
Крім того, відповідно до закону про мобілізацію в Україні, є певні категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову. Це зокрема, особи з інвалідністю, багатодітні батьки, студенти, працівники певних галузей.