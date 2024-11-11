В ТЦК сделали важное заявление для 17-летних юношей: о чем речь

В Украине каждый год в период с января по март осуществляется приписка юношей, которым исполняется 17 лет. Участвуют все допризывники, проживающие на территории конкретного района или города.

Процедура приписки проводится в течение всего года для тех, кто своевременно не прошел приписку к призывным участкам. Она направлена на постановку граждан на воинский учет, определение их физической и образовательной подготовки, а также морально-психологических качеств.

Всесторонняя оценка этих характеристик призвана помочь призывным комиссиям в принятии правильных решений относительно назначения будущих призывников в определенные рода войск или военные формирования, а также выявления кандидатов для поступления в военные учебные заведения.

В соответствии с правилами, мобилизационный призыв проводится только по достижении гражданином 25 лет.