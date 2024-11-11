В ТЦК сделали важное заявление для 17-летних юношей: о чем речь
В Украине каждый год в период с января по март осуществляется приписка юношей, которым исполняется 17 лет. Участвуют все допризывники, проживающие на территории конкретного района или города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП.
Процедура приписки проводится в течение всего года для тех, кто своевременно не прошел приписку к призывным участкам. Она направлена на постановку граждан на воинский учет, определение их физической и образовательной подготовки, а также морально-психологических качеств.
Всесторонняя оценка этих характеристик призвана помочь призывным комиссиям в принятии правильных решений относительно назначения будущих призывников в определенные рода войск или военные формирования, а также выявления кандидатов для поступления в военные учебные заведения.
В соответствии с правилами, мобилизационный призыв проводится только по достижении гражданином 25 лет.
Напомним, что в Украине продолжается мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Срок мобилизации в первую очередь зависит от ситуации на фронте и общего хода войны.
Кроме того, в соответствии с законом о мобилизации в Украине, существуют определенные категории граждан, которые могут получить отсрочку от призыва. К ним относятся лица с инвалидностью, многодетные родители, студенты и сотрудники некоторых отраслей.