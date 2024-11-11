В ТЦК зробили важливу заяву для 17-річних юнаків: про що мова

В Україні щороку з січня по березень здійснюється приписка юнаків, яким виповнюється 17 років. Беруть участь усі допризовники, що проживають на території відповідного району чи міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП .

Процедура приписки проводиться протягом року для тих, хто своєчасно не пройшов приписку до призовних дільниць. Вона спрямована на постановку громадян на військовий облік, визначення їхньої фізичної та освітньої підготовки, а також морально-психологічних якостей.

Всебічна оцінка цих характеристик допомагає призовним комісіям приймати виважені рішення щодо призначення майбутніх призовників у відповідні роди військ або військові формування, а також виявлення кандидатів для вступу до військових навчальних закладів.

Відповідно до правил, мобілізаційний призов проводиться лише після досягнення громадянином 25 років.