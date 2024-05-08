Для Украины еще не поздно победить, прогресс России ограничен, - топгенерал НАТО

Украина все еще может победить Россию в полномасштабной войне. Прогресс оккупантов не является стратегическим.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью VRT News заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Для Украины еще не поздно (победить - ред.). Россияне добились прогресса, но он все еще весьма ограничен и не является стратегическим", - отметил Бауэр.

Он добавил, что недостаток поддержки со стороны стран Запада повлиял на ход войны. Но, самое главное, что союзники продолжают отправлять помощь.

"Чем дольше идет война, тем сложнее это сделать. Многие страны уже два года дают оружие и боеприпасы из своих запасов, но и они не бесконечны", - отметил глава военного комитета НАТО.

По его словам, сейчас Альянс может сделать две вещи: еще глубже "зарыться" в собственные запасы оружия либо же подтолкнуть оборонную промышленность, чтобы она производила больше и быстрее.

"Вероятно, потребуется как минимум год, чтобы действительно добиться увеличения производства на Западе. Нам придется преодолеть этот период, чтобы Украина могла подготовиться к следующему контрнаступлению. Но это будет непросто. На оккупированной части Украины находятся 450 тысяч российских солдат", - отметил он.