Для України ще не пізно перемогти, прогрес Росії обмежений, - топгенерал НАТО
Україна все ще може перемогти Росію у повномасштабній війні. Прогрес окупантів не є стратегічним.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю VRT News заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер.
"Для України ще не пізно (перемогти - ред.). Росіяни досягли прогресу, але він все ще дуже обмежений і не є стратегічним", - зазначив Бауер.
Він додав, що нестача підтримки з боку країн Заходу вплинула на хід війни. Але найголовніше, що союзники продовжують відправляти допомогу.
"Чим довше йде війна, тим складніше це зробити. Багато країн уже два роки дають зброю та боєприпаси зі своїх запасів, але й вони не є нескінченними", - зазначив голова військового комітету НАТО.
За його словами, зараз Альянс може зробити дві речі: ще глибше "заритися" у власні запаси зброї або підштовхнути оборонну промисловість, щоб вона виробляла більше і швидше.
"Ймовірно, знадобиться щонайменше рік, щоб справді добитися збільшення виробництва на Заході. Нам доведеться подолати цей період, щоб Україна могла підготуватися до наступного контрнаступу. Але це буде непросто. На окупованій частині України перебувають 450 тисяч російських солдатів", - зазначив він.
Проблеми з допомогою Заходу
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки кілька місяців не надавали Україні військової та фінансової допомоги. Для цього у країни закінчилось фінансування. Конгрес лише нещодавно ухвалив законопроект із новими грошима для України.
Також Європейський союз провалив свою обіцянку передати Україні мільйон артилерійських снарядів за рік, оскільки з цим завданням не впоралася промисловість.
Як зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, такі проблеми з підтримкою підірвали довіру України до країн НАТО.
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