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Доверие Украины к странам НАТО подорвано из-за невыполнения обещанного, - генсек

Вторник 30 апреля 2024 19:06
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Доверие Украины к странам НАТО подорвано из-за невыполнения обещанного, - генсек Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны НАТО не выполнили всех своих обещаний в вопросе поставок оружия Украине. Такая ситуация подорвала доверие Киева.

Как сообщает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Reuters.

Генсек напомнил, что США несколько месяцев не могли выделить новое финансирование для продолжения помощи Украине из-за разногласий в Конгрессе. При этом страны Европы передали украинским защитникам гораздо меньше снарядов, чем было обещано ранее.

Такие события, по словам Столтенберга, привели к тому, что Россия получила инициативу, а украинские защитники были вынуждены уйти в оборону.

"Конечно, тот факт, что мы не выполнили обещанного, подорвал доверие", - сказал генсек.

Но, как уточнил Столтенберг, Киев продолжает верить в своих союзников, и теперь все зависит от них.

Генсек подчеркнул, что на фоне таких неудач в поставках странам Запада необходимо пересмотреть формат помощи Украине.

"Нам нужна более надежная, институциональная основа для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, подотчетность и распределение нагрузки", - сказал Столтенберг.

Фонд НАТО на 100 млрд евро

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил идею новой помощи Украине. Он хочет создать фонд на 100 млрд евро, в рамках которого будет совершаться оборонная поддержка украинского государства.

Этот вопрос генсек обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев, который прошел вчера, 29 апреля.

Глава государства подчеркивал, что важно, чтобы фонд не учитывал двустороннюю помощь Украине, которую уже пообещали передать союзники.

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