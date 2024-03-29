RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине еще две области переходят на графики отключения света

Фото: графики отключений света вводят еще в двух областях Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Из-за массированных российских ударов по энергообъектам в Украине еще в двух областях вводят графики стабилизационного и аварийного отключения света. Речь идет о Донецкой и Полтавской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и главу Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина.

Донецкая область

Отмечается, что в регионе переход на стабилизационные отключения в результате вражеских обстрелов осуществляется по распоряжению ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

В ДТЭК добавили, что в регионе энергетики продолжают восстановительные работы.

Узнать, какие именно будут графики в разных населенных пунктах по адресам в Донецкой области можно на сайте ДТЭК по этой ссылке.

Полтавская область

В регионе используются графики аварийного отключения электроэнергии.

Как рассказал начальник ОВА, в результате ночной массовой атаки по энергетической системе страны есть дефицит объема генерирующих мощностей.

"В области развернуты "Пункты несокрушимости", там при необходимости можно зарядить свои гаджеты и быть на связи", - отметил чиновник.

В администрации также проинформировали, что по состоянию на сейчас в Полтавской области без электроэнергии более 154 тысяч бытовых потребителей и почти 9,5 тысячи юридических.

Отключение света в Украине из-за обстрелов

Напомним, ранее днем "Укрэнерго" поручило операторам применить графики отключений света в трех областях, а именно в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской.

Добавим, что 29 марта в Харькове обновили графики отключений света, которые будут действовать с 1 по 7 апреля.

Также сообщалось, что российские захватчики в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены 56 беспилотников и 29 ракет врага.

Удар врага снова был нацелен на энергетику. Оккупанты атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование. Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодняшний удар снова довольно сильно повредил оборудование. По его словам, из-за российской атаки Украина начала импортировать электроэнергию из Румынии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКПолтавская областьДонецкая областьОтключения света