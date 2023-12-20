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Комендантский час на Новый год 2024: ждать ли изменений по времени

Среда 20 декабря 2023 06:00
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Комендантский час на Новый год 2024: ждать ли изменений по времени Фото: на Новый год комендантский час не отменят (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Анна Березина

Из-за войны праздники в Украине вновь пройдут с ограничениями. Исключений не предполагается даже в ночь на Новый год. Комендантский час не отменят, но его продолжительность будет отличаться в зависимости от ситуации с безопасностью в каждом регионе.

Детальнее о том, сколько продлится комендантский час на праздники по городам, – в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке использовались сообщения КГВА, данные с официальных страниц военных администраций областей, публикации "Общественное", законопроект №10195, сообщения МВД в соцсети X.

Изменят ли время ограничений в Киеве

Накануне новогодних праздников в КГВА сообщили, что комендантский час в столице не планируют сокращать или отменять. Ограничения будут действовать во все праздничные дни, как и было установлено ранее.

То есть в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января находиться на улице будет запрещено с полуночи до 5 утра.

К тому же в Киеве запретили массовые мероприятия, ярмарки и масштабные празднования на Рождество и Новый год.

Комендантский час на Новый год 2024: ждать ли изменений по времениФото: ограничения в Киеве будут действовать с 00:00 до 05:00 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, в прошлом году комендантский час 31 декабря сокращали на час, но тогда и его общая продолжительность была длиннее. В обычные дни ограничения на передвижение для киевлян действовали с 22:00, а на Новый год – с 23:00.

Комендантский час по областям Украины

По состоянию на 19 декабря 2023 местные военные администрации не делали заявлений о продлении или сокращении комендантского часа в праздничные дни.

Поэтому если не будет дополнительных объявлений перед Новым годом, запрет на передвижение продолжит действовать по установленным графикам в регионах.

Однако с учетом военной обстановки и ситуации с безопасностью, в ряде областей и районов продолжительность комендантского часа отличается:

  • Винницкая область: 00:00 – 05:00
  • Луцк и Волынская область: 00:00 – 05:00
  • Днепропетровская область: 00:00 – 05:00 (Никопольский район: 23:00 – 04:00; Синельниковский район: 22:00 – 05:00)
  • Донецкая область: 21:00 – 05:00
  • Житомирская область: 00:00 – 05:00
  • Запорожская область: 23:00 – 05:00 (на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов – с 21:00 до 5:00)
  • Ивано-Франковская область: 00:00 – 05:00
  • Киевская область: 00:00 – 05:00
  • Кропивницкий и Кировоградская область: 23:00 – 05:00
  • Луганская область: 21:00 – 05:00
  • Львовская область: 00:00 – 05:00
  • Николаевская область: 00:00 – 05:00 (Очаковская, Черноморская и Куцурубская ОТГ: 23:00 – 05:00)
  • Одесская область: 00:00 – 05:00
  • Полтавская область: 00:00 – 04:00
  • Ровенская область: 00:00 – 05:00
  • Сумская область: 23:00 – 04:00
  • Тернопольская область: 00:00 – 05:00
  • Харьковская область: 23:00 – 05:00
  • Херсонская область: 20:00 – 06:00
  • Хмельницкая область: 00:00 – 05:00
  • Черкасская область: 00:00 – 04:00
  • Черновицкая область: 00:00 – 04:00
  • Черниговская область: 00:00 – 04:00

Единственным регионом, где нет комендантского часа в Украине, остается Закарпатье с областным центром Ужгородом.

Запреты во время комендантского часа

Из соображений безопасности на период комендантского часа для граждан и бизнеса действуют следующие ограничения:

  • находиться на улице и в общественных местах;
  • проезд на любом виде транспорта без пропуска;
  • запрещена работа магазинов и ТРЦ, кафе и ресторанов, других учреждений, кроме критической инфраструктуры.

Комендантский час на Новый год 2024: ждать ли изменений по времениФото: находиться на улице в ночное время запрещено (Getty Images)

Покидать дом ночью разрешается только во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия.

Специальные пропуска на передвижение в комендантский час выдают военные администрации населенных пунктов для работников подразделений сектора безопасности и обороны, критической инфраструктуры и органов государственной власти.

Что грозит нарушителям

Если человек находится на улице во время комендантского часа, его может задержать патруль для проверки и выяснения обстоятельств. При наличии удостоверения личности нарушителю сделают предупреждение и отпустят.

Однако если документов нет, полиция имеет право задержать гражданина и доставить в отдел для установления личности.

В течение года в парламенте и правительстве обсуждают шаги по введению ответственности за нарушение комендантского часа. 9 декабря 2023 Рада одобрила в первом чтении соответствующий законопроект.

Он предусматривает значительные суммы штрафов:

Для физических лиц – от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен.

Повторное правонарушение – от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

Для субъектов хозяйствования – от 51 тыс. до 102 тыс. гривен.

Повторное правонарушение – от 170 тыс. до 340 тыс. гривен.

В то же время в МВД разъяснили, что штрафовать во время комендантского часа не будут, если:

  • лицо следует в/из укрытия во время воздушной тревоги;
  • сопровождает раненого, тяжелобольного;
  • при осуществлении мер по эвакуации населения или спасению имущества;
  • при оказании медицинской (домедицинской) помощи;
  • при нахождении в состоянии крайней необходимости.

Комендантский час на Новый год 2024: ждать ли изменений по времениСтоит отметить, что законопроект по нарушителям комендантского часа на данный момент только принят за основу.

Чтобы он заработал и штрафы вступили в силу, необходимо утверждение документа во втором чтении.

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что в правительстве хотят ввести штрафы для нарушителей комендантского часа. Этому предшествовало несколько скандалов в Киеве и регионах, связанных с тем, что рестораны работали во время комендантского часа.

Напомним, украинцев предупредили о больших штрафах за использование фейерверков и другой пиротехники на Новый год.

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штрафи Комендантский час Новый год
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