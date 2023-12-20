Комендантский час на Новый год 2024: ждать ли изменений по времени

Из-за войны праздники в Украине вновь пройдут с ограничениями. Исключений не предполагается даже в ночь на Новый год. Комендантский час не отменят, но его продолжительность будет отличаться в зависимости от ситуации с безопасностью в каждом регионе.

При подготовке использовались сообщения КГВА, данные с официальных страниц военных администраций областей, публикации "Общественное", законопроект №10195, сообщения МВД в соцсети X.

Детальнее о том, сколько продлится комендантский час на праздники по городам, – в материале РБК-Украина ниже.

Изменят ли время ограничений в Киеве

Накануне новогодних праздников в КГВА сообщили, что комендантский час в столице не планируют сокращать или отменять. Ограничения будут действовать во все праздничные дни, как и было установлено ранее.

То есть в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января находиться на улице будет запрещено с полуночи до 5 утра.

К тому же в Киеве запретили массовые мероприятия, ярмарки и масштабные празднования на Рождество и Новый год.

Фото: ограничения в Киеве будут действовать с 00:00 до 05:00 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, в прошлом году комендантский час 31 декабря сокращали на час, но тогда и его общая продолжительность была длиннее. В обычные дни ограничения на передвижение для киевлян действовали с 22:00, а на Новый год – с 23:00.

Комендантский час по областям Украины

По состоянию на 19 декабря 2023 местные военные администрации не делали заявлений о продлении или сокращении комендантского часа в праздничные дни.

Поэтому если не будет дополнительных объявлений перед Новым годом, запрет на передвижение продолжит действовать по установленным графикам в регионах.

Однако с учетом военной обстановки и ситуации с безопасностью, в ряде областей и районов продолжительность комендантского часа отличается:

Винницкая область: 00:00 – 05:00

Луцк и Волынская область: 00:00 – 05:00

Днепропетровская область: 00:00 – 05:00 (Никопольский район: 23:00 – 04:00; Синельниковский район: 22:00 – 05:00)

Донецкая область: 21:00 – 05:00

Житомирская область: 00:00 – 05:00

Запорожская область: 23:00 – 05:00 (на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов – с 21:00 до 5:00)

Ивано-Франковская область: 00:00 – 05:00

Киевская область: 00:00 – 05:00

Кропивницкий и Кировоградская область: 23:00 – 05:00

Луганская область: 21:00 – 05:00

Львовская область: 00:00 – 05:00

Николаевская область: 00:00 – 05:00 (Очаковская, Черноморская и Куцурубская ОТГ: 23:00 – 05:00)

Одесская область: 00:00 – 05:00

Полтавская область: 00:00 – 04:00

Ровенская область: 00:00 – 05:00

Сумская область: 23:00 – 04:00

Тернопольская область: 00:00 – 05:00

Харьковская область: 23:00 – 05:00

Херсонская область: 20:00 – 06:00

Хмельницкая область: 00:00 – 05:00

Черкасская область: 00:00 – 04:00

Черновицкая область: 00:00 – 04:00

Черниговская область: 00:00 – 04:00

Единственным регионом, где нет комендантского часа в Украине, остается Закарпатье с областным центром Ужгородом.

Запреты во время комендантского часа

Из соображений безопасности на период комендантского часа для граждан и бизнеса действуют следующие ограничения:

находиться на улице и в общественных местах;

проезд на любом виде транспорта без пропуска;

запрещена работа магазинов и ТРЦ, кафе и ресторанов, других учреждений, кроме критической инфраструктуры.

Фото: находиться на улице в ночное время запрещено (Getty Images)

Покидать дом ночью разрешается только во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия.

Специальные пропуска на передвижение в комендантский час выдают военные администрации населенных пунктов для работников подразделений сектора безопасности и обороны, критической инфраструктуры и органов государственной власти.

Что грозит нарушителям

Если человек находится на улице во время комендантского часа, его может задержать патруль для проверки и выяснения обстоятельств. При наличии удостоверения личности нарушителю сделают предупреждение и отпустят.

Однако если документов нет, полиция имеет право задержать гражданина и доставить в отдел для установления личности.

В течение года в парламенте и правительстве обсуждают шаги по введению ответственности за нарушение комендантского часа. 9 декабря 2023 Рада одобрила в первом чтении соответствующий законопроект.

Он предусматривает значительные суммы штрафов:

Для физических лиц – от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен.

Повторное правонарушение – от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

Для субъектов хозяйствования – от 51 тыс. до 102 тыс. гривен.

Повторное правонарушение – от 170 тыс. до 340 тыс. гривен.

В то же время в МВД разъяснили, что штрафовать во время комендантского часа не будут, если:

лицо следует в/из укрытия во время воздушной тревоги;

сопровождает раненого, тяжелобольного;

при осуществлении мер по эвакуации населения или спасению имущества;

при оказании медицинской (домедицинской) помощи;

при нахождении в состоянии крайней необходимости.

Стоит отметить, что законопроект по нарушителям комендантского часа на данный момент только принят за основу.

Чтобы он заработал и штрафы вступили в силу, необходимо утверждение документа во втором чтении.