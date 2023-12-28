Реагировать будут жестко. В полиции напомнили о комендантском часе в новогодние праздники
Во время новогодних праздников в Украине и дальше будет действовать комендантский час. Полиция обещает жестко реагировать на нарушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максима Ахрамеева во время брифинга.
Как отметил Ахрамеев, Национальная полиция в целом готова к проведению праздников для обеспечения охраны публичного порядка и безопасности.
К обеспечению правопорядка вовлечены:
- правоохранители;
- военнослужащие Национальной гвардии;
- Военная служба правопорядка;
- общественные формирования;
- добровольцы.
Ожидаются ли смены комендантского часа
"На сколько мне известно, то Киевская и областные военные администрации не собираются менять временной график комендантского часа. В большинстве областей он действует с 00:00 до 05:00 утра", - рассказал начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции.
Реагировать будут жестко
Полиция будет реагировать на нарушение комендантского часа жестко. В то же время с пониманием будет относиться к лицам, которые нарушили его из-за крайней необходимости.
"Но в целом будем реагировать жестко. Хотел бы напомнить, что будем жестко реагировать на сообщения о работе заведений развлечения и питания", - добавил Ахрамеев.
Какой комендантский час в областях
- Винницкая область: 00:00 - 05:00
- Луцк и Волынская область: 00:00 - 05:00
- Днепропетровская область: 00:00 - 05:00 (Никопольский район: 23:00 - 04:00; Синельниковский район: 22:00 - 05:00)
- Донецкая область: 21:00 - 05:00
- Житомирская область: 00:00 - 05:00
- Запорожская область: 23:00 - 05:00 (на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов - с 21:00 до 5:00)
- Ивано-Франковская область: 00:00 - 05:00
- Киевская область: 00:00 - 05:00
- Кропивницкий и Кировоградская область: 23:00 - 05:00
- Луганская область: 21:00 - 05:00
- Львовская область: 00:00 - 05:00
- Николаевская область: 00:00 - 05:00 (Очаковская, Черноморская и Куцурубская ОТГ: 23:00 - 05:00)
- Одесская область: 00:00 - 05:00
- Полтавская область: 00:00 - 04:00
- Ровенская область: 00:00 - 05:00
- Сумская область: 23:00 - 04:00
- Тернопольская область: 00:00 - 05:00
- Харьковская область: 23:00 - 05:00
- Херсонская область: 20:00 - 06:00
- Хмельницкая область: 00:00 - 05:00
- Черкасская область: 00:00 - 04:00
- Черновицкая область: 00:00 - 04:00
- Черниговская область: 00:00 - 04:00
Обо всех запретах во время комендантского часа можно узнать подробнее по ссылке.
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