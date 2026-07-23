В Украине разрабатывают КАБ с реактивными двигателями с дальностью в сотни километров

"В 2024 году определили задачу разработать отечественные управляемые авиабомбы. Сейчас в Украине 7 производителей. Выросла целая школа специалистов, уже умеющих делать модули планирования, в том числе с турбореактивными двигателями, что позволяет увеличить дальность применения на 100-200 километров", - заявил Лебеденко.

По его словам, платформ для запуска управляемых авиабомб хватает, и они постоянно усовершенствуются. Поэтому, если производители смогут масштабировать возможности производства, Украина сможет запускать их больше.

"За прошлый год россияне применили более 60 тысяч бомб. Именно поэтому мы должны выращивать своих производителей, чтобы нарастить количество. Платформы для их запуска есть и они совершенствуются. Но мы также смотрим в сторону точности, потому что конкурировать с массовостью запусков РФ сложно", – добавил заместитель Главнокомандующего ВСУ.

Что известно об украинских КАБах

Ранее РБК-Украина писала о завершении разработки первой украинской управляемой авиабомбы под названием "Выравниватель". Бомба оснащена боевой частью массой около 250 килограммов и предназначена для поражения целей в глубоком тылу противника.

Система адаптирована для применения с украинских боевых самолетов, включая F-16 и Mirage. При этом для полноценного использования требуется дополнительная сертификация. Отмечается, что "Выравниватель" использует современные алгоритмы наведения, повышающие точность поражения целей.

"Выравниватель" примерно втрое дешевле американских аналогов JDAM-ER. В отличие от них он может применяться в любое время суток и при любых погодных условиях, а подготовка к использованию занимает не более 30 минут.