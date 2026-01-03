ua en ru
В Украине раскрыли международный канал поставки кокаина из ЕС

Украина, Суббота 03 января 2026 06:15
В Украине раскрыли международный канал поставки кокаина из ЕС Фото: ГБР (ssu.gov.ua)
Автор: Никончук Анастасия

В Украине пресекли деятельность международной преступной сети, которая наладила стабильные поставки кокаина из стран Европейского союза и готовилась к масштабному расширению наркотрафика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственного бюро расследований.

Правоохранительные органы разоблачили транснациональный канал контрабанды кокаина, действовавший с участием граждан нескольких государств.

Схема отличалась многоуровневой логистикой, жестким распределением ролей и попытками обеспечить беспрепятственное прохождение границы.

Как была устроена преступная схема

По данным следствия, наркотрафик организовала международная группа, в которую входили граждане Украины, Армении, Чехии и Германии.

Координация действий осуществлялась из-за границы, при этом участники действовали скрытно и использовали проверенные маршруты.

Организатор ранее уже отбывал наказание в США за аналогичные преступления, а после возвращения в Украину восстановил преступную сеть.

Поставки и планы расширения

На начальном этапе кокаин доставляли небольшими партиями через курьеров, которые скрывали наркотики в теле. Такие поставки позволяли тестировать маршруты и минимизировать риски.

Параллельно фигуранты вели переговоры о переходе на контейнерные перевозки с использованием портовой инфраструктуры Одессы, рассчитывая на регулярные поставки до двух килограммов кокаина в неделю. Стоимость одной партии на черном рынке превышала 200 тысяч долларов.

Задержание и расследование

Организатора схемы задержали в Одессе, ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Следствие также проверяет информацию о возможном вовлечении отдельных сотрудников таможенных и пограничных структур.

Расследование продолжается, устанавливаются другие участники сети, в том числе находящиеся за пределами страны.

Напоминаем, что сотрудники Государственного бюро расследований при взаимодействии с руководством Вооруженных сил Украины объявили подозрение двум должностным лицам одной из воинских частей в Хмельницкой области, которых следствие считает причастными к использованию военнослужащих для выполнения работ на частной станции техобслуживания.

Отметим, что начальник одного из подразделений Дарницкого управления полиции Киева был задержан при попытке скрыться, имея при себе более 16 млн гривен, а Государственное бюро расследований открыло производство по факту возможного превышения им служебных полномочий в рамках расследования действий руководителя следственного подразделения.

