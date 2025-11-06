ua en ru
Зарплаты украинцев резко выросли: где платят больше всего в 2025 году

Четверг 06 ноября 2025 06:40
Зарплаты украинцев резко выросли: где платят больше всего в 2025 году Фото: Зарплаты в Украине (flickr.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с начала года больше всего выросли зарплаты в сферах рекламы, дизайна, IT, образования и перевода.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Рекордсменом стала Черкасская область, где зарплаты в сфере рекламы и дизайна поднялись на 138% - до 12,5 тыс. гривен.

В Житомирской области заметно выросли доходы в ИТ (+130% до 28,8 тыс. гривен), культуре (+93% до 15,3 тыс. гривен) и медицине (+76% до 30 тыс. гривен).

На Западе Украины выделяется Ивано-Франковская область - в сфере образования и перевода зарплаты поднялись на 114%, а в недвижимости - на 55%. В Ровенской и Черновицкой областях существенно выросли заработки студентов и работников без опыта (+81% и +75% соответственно).

В Николаевской области зарплаты в клининге поднялись на 63%, в Запорожской - в сфере рекламы и дизайна на 59%.

На Востоке рекорд зафиксировали в Сумской области, где в рекламе и дизайне заработки увеличились более чем втрое - на 211%.

В целом самый заметный рост зарплат в 2025 году наблюдается в творческих и технических сферах, а также в направлениях, где активно привлекают молодых специалистов без опыта.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине растут зарплаты в рабочих профессиях из-за нехватки кадров. За последние четыре года заработки выросли больше всего у каменщиков, сантехников и штукатуров. Самые высокооплачиваемые сейчас - штукатуры, фасадчики, каменщики и прорабы, которые получают от 45 до 60 тыс. гривен.

Также мы рассказывали, что украинский бюджет ежегодно теряет до 1 трлн гривен из-за зарплат "в конвертах", контрабанды, контрафакта и необлагаемых налогом посылок. Самые большие потери - от теневых зарплат и "серого импорта".

