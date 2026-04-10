Морковь неожиданно подскочила в цене: сколько просят за килограмм
На этой неделе в Украине подорожала морковь. Эксперты говорят, что это связано с высоким спросом на фоне ограниченного предложения.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.
Почему дорожает морковь
Участники рынка отмечают, что оптовые компании и розничные сети активно закупают продукцию, тогда как запасы овощей в хранилищах быстро сокращаются. Поэтому фермеры получили возможность повысить цены на качественные корнеплоды.
Сейчас морковь продается в пределах 6-13 гривен за килограмм. В среднем это примерно на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Что происходит на рынке
Эксперты объясняют рост цен сезонным истощением запасов. Оптовики все чаще сталкиваются с трудностями при закупке крупных партий качественной продукции, что дополнительно подталкивает цены вверх.
Несмотря на подорожание, морковь в Украине все еще остается значительно дешевле, чем в прошлом году. По состоянию на сейчас цены на нее примерно на 69% ниже, чем в этот же период прошлого года.
