Люксембург передал Украине партию беспилотников: подробности

Люксембург передал Вооруженным силам Украины беспилотники Primoco One 150. Их производили в Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Люксембурга, которое приводит Army Recognition.

Министерство отметило, что страна передала Украине шесть беспилотных летательных аппаратов Primoco One 150. Они были закуплены в рамках военной помощи украинским военным после вторжения РФ.

Беспилотник имеет максимальную взлетную массу 150 кг, а время полета – до 15 часов. Общий спектр беспилотника достигает до 2000 км.

Также беспилотник может выполнять взлет и посадку в любое время суток даже при неблагоприятных погодных условиях.