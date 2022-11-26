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Люксембург передал Украине партию беспилотников: подробности

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Суббота 26 ноября 2022 16:40
Люксембург передал Украине партию беспилотников: подробности Фото: Люксембург поставил в Украину партию беспилотников (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Люксембург передал Вооруженным силам Украины беспилотники Primoco One 150. Их производили в Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Люксембурга, которое приводит Army Recognition.

Министерство отметило, что страна передала Украине шесть беспилотных летательных аппаратов Primoco One 150. Они были закуплены в рамках военной помощи украинским военным после вторжения РФ.

Беспилотник имеет максимальную взлетную массу 150 кг, а время полета – до 15 часов. Общий спектр беспилотника достигает до 2000 км.

Также беспилотник может выполнять взлет и посадку в любое время суток даже при неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, что Люксембург передаст Украине дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства HMMWV.

Кроме броневиков, Люксембург передал украинским войскам 100 противотанковых комплексов NLAW и 15 военных палаток.

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