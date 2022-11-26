Люксембург передал Украине партию беспилотников: подробности
Люксембург передал Вооруженным силам Украины беспилотники Primoco One 150. Их производили в Чехии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Люксембурга, которое приводит Army Recognition.
Министерство отметило, что страна передала Украине шесть беспилотных летательных аппаратов Primoco One 150. Они были закуплены в рамках военной помощи украинским военным после вторжения РФ.
Беспилотник имеет максимальную взлетную массу 150 кг, а время полета – до 15 часов. Общий спектр беспилотника достигает до 2000 км.
Также беспилотник может выполнять взлет и посадку в любое время суток даже при неблагоприятных погодных условиях.
Напомним, что Люксембург передаст Украине дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства HMMWV.
Кроме броневиков, Люксембург передал украинским войскам 100 противотанковых комплексов NLAW и 15 военных палаток.
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