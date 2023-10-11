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Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 октября

Украина, Среда 11 октября 2023 09:51
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Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 октября Фото: пенсии в Украине выросли на 15,7% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2023 года. Средний размер пенсии за 9 месяцев вырос на 727,74 гривен или на 15,7% до 5 350,33 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, количество пенсионеров за последние девять месяцев сократилось на 147 953 человек до 10 539 968.

При этом инфляция в Украине с начала 2023 года составила 3,0%.

Повышение пенсий в 2023 году

Напомним, в Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перерасчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4 622,59 гривен. Годовая инфляция составила 26,6%.

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