ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько пенсионеров получают более 10 тысяч гривен: свежие данные

Украина, Среда 11 октября 2023 10:21
UA EN RU
Сколько пенсионеров получают более 10 тысяч гривен: свежие данные Фото: пенсии свыше 10 тысяч гривен получают 10,7% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 октября 2023 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 128 011 украинцев. Это 10,7% от общего числа пенсионеров (10 539 968 человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, больше половина украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 2000 гривен - 0,6%, 63 862 человека, средняя пенсия - 1 229,9 гривен,
  • от 2001 до 3000 гривен - 29,2%, 3 083 967 человек, средняя пенсия - 2 619,15 гривен,
  • от 3001 до 4000 гривен - 21,3%, 2 239 942 человека, средняя пенсия - 3 546,98 гривен,
  • от 4001 до 5000 гривен - 15,0%, 1 577 827 человек, средняя пенсия - 4 406,58 гривен,
  • от 5001 до 10000 гривен - 23,2%, 2 446 359 человек, средняя пенсия - 6 837,21 гривен,
  • более 10000 гривен - 10,7%, 1 128 011 человек, средняя пенсия - 14 727,10 гривен.

Сколько пенсионеров получают более 10 тысяч гривен: свежие данные

Напомним, средний размер пенсии в Украине за 9 месяцев 2023 года вырос на 727,74 гривен или на 15,7% до 5 350,33 гривен. При этом инфляция составила 3,0%.

Читайте РБК-Украина в Google News
пенсії в Україні Пенсионный фонд Украины Пенсия в Украине
NEWS
Встреча в штаб-квартире НАТО. Чего ждать Украине от "Рамштайна-16"
Встреча в штаб-квартире НАТО. Чего ждать Украине от "Рамштайна-16"
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать