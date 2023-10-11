Сколько пенсионеров получают более 10 тысяч гривен: свежие данные

По состоянию на 1 октября 2023 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 128 011 украинцев. Это 10,7% от общего числа пенсионеров (10 539 968 человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, больше половина украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. Размер пенсий распределяется следующим образом: до 2000 гривен - 0,6%, 63 862 человека, средняя пенсия - 1 229,9 гривен,

от 2001 до 3000 гривен - 29,2%, 3 083 967 человек, средняя пенсия - 2 619,15 гривен,

от 3001 до 4000 гривен - 21,3%, 2 239 942 человека, средняя пенсия - 3 546,98 гривен,

от 4001 до 5000 гривен - 15,0%, 1 577 827 человек, средняя пенсия - 4 406,58 гривен,

от 5001 до 10000 гривен - 23,2%, 2 446 359 человек, средняя пенсия - 6 837,21 гривен,

более 10000 гривен - 10,7%, 1 128 011 человек, средняя пенсия - 14 727,10 гривен.