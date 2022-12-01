Зеленский ответил на петицию о демобилизации военных, которые отслужили год

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать предложения о демобилизации военных, которые отслужили год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию , которая обнародована на сайте главы украинского государства.

Зеленский отметил, что условия освобождения от военной службы во время военного положения определены статьей 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно: по состоянию здоровья, в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, по семейным обстоятельствам или по определенным законом Украины уважительным причинам.

Он добавил, что при других условиях освобождение солдат от военной службы не предусмотрено.

"Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятые в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора", - написал президент.