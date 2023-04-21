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Военное положение в Украине: когда закончится

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Киев, Пятница 21 апреля 2023 08:58
Военное положение в Украине: когда закончится Фото: военное положение пока введено до 20 мая (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине с 24 февраля были введены военное положение и общая мобилизация. Впрочем, их действие уже заканчивается в мае, поэтому, вероятно, Рада примет очередное решение о продлении.

О сроках военного положения и на сколько его еще могут продлить - в материале РБК-Украина.

Отметим, что с началом полномасштабной агрессии РФ военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжали уже пять раз:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
  • с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года.

Таким образом, срок действия военного положения и мобилизации истекает 20 мая 2023 года.

Однако, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, скорее всего, продолят.

"В начале мая парламент снова должен продлить срок действия военного положения и общей мобилизации", - написал нардеп.

По его словам, действие будет продолжено с 19 мая 2023 года и "вероятнее всего снова на 90 дней", то есть до середины августа 2023 года.

Напомним, последний раз Верховная рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в феврале. Тогда их продлили также на 90 дней.

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