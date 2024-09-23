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В Украине прекратили мобилизацию ограниченно годных до 25 лет, - нардеп

Понедельник 23 сентября 2024 16:06
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В Украине прекратили мобилизацию ограниченно годных до 25 лет, - нардеп Иллюстративное фото: в Украине прекратили мобилизацию ограниченно годных до 25 лет (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине прекратили мобилизацию ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram написал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Остановился призыв с 18 до 25 лет ограниченно годных. Призыв возможен ТОЛЬКО по письменному согласию", - написал Гончаренко.

Как отметил парламентарий, исходные данные директивы 116/2/1/21409 от 19.09.2024. Там в пункте 1 указано о не призыве мужчин с 18 до 25 лет. Эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК.

Также по совам Гончаренко, мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Позже Гончаренко уточнил, что отдельное мобилизационное распоряжение означает, что в отношении конкретного мужчины выдано такое распоряжение Генеральным штабом.

Что предшествовало

В начале сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет мобилизации мужчин до 25 лет, имеющих ограниченную пригодность к военной службе.

Ранее эта категория граждан могла быть мобилизована, хотя призыв на военную службу в Украине обычно разрешается только после достижения 25-летнего возраста, за исключением отдельных случаев.

Недавно стало известно, чтооборонный комитет Рады рекомендовал принять законопроект во втором чтении .

Как заявлял спикер парламента Руслан Стефанчук, Рада проводила закрытое совещание с военными. Именно на ней были обсуждены вопросы мобилизации ограниченно пригодных. По его словам, Минобороны должно было выдать соответствующий приказ.

Стефанчук также отмечал, что ограниченно пригодных к 25 годам, которых уже мобилизовали, не должны отправлять на штурмы и другие рискованные операции. Также будет разработан механизм ротации и замены мобилизованных.

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