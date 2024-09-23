В Украине прекратили мобилизацию ограниченно годных до 25 лет, - нардеп
В Украине прекратили мобилизацию ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram написал народный депутат Алексей Гончаренко.
"Остановился призыв с 18 до 25 лет ограниченно годных. Призыв возможен ТОЛЬКО по письменному согласию", - написал Гончаренко.
Как отметил парламентарий, исходные данные директивы 116/2/1/21409 от 19.09.2024. Там в пункте 1 указано о не призыве мужчин с 18 до 25 лет. Эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК.
Также по совам Гончаренко, мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению.
Позже Гончаренко уточнил, что отдельное мобилизационное распоряжение означает, что в отношении конкретного мужчины выдано такое распоряжение Генеральным штабом.
Что предшествовало
В начале сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет мобилизации мужчин до 25 лет, имеющих ограниченную пригодность к военной службе.
Ранее эта категория граждан могла быть мобилизована, хотя призыв на военную службу в Украине обычно разрешается только после достижения 25-летнего возраста, за исключением отдельных случаев.
Недавно стало известно, чтооборонный комитет Рады рекомендовал принять законопроект во втором чтении .
Как заявлял спикер парламента Руслан Стефанчук, Рада проводила закрытое совещание с военными. Именно на ней были обсуждены вопросы мобилизации ограниченно пригодных. По его словам, Минобороны должно было выдать соответствующий приказ.
Стефанчук также отмечал, что ограниченно пригодных к 25 годам, которых уже мобилизовали, не должны отправлять на штурмы и другие рискованные операции. Также будет разработан механизм ротации и замены мобилизованных.
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