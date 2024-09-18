В Украине не будет мобилизации ограничено пригодных до 25 лет, - Стефанчук

В Украине прекратят мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте до 25 лет. Соответствующий приказ выдаст Министерство обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Рады Руслана Стефанчука на брифинге.

Он рассказал, что Рада провела закрытое совещание с военными, в ходе которого обсуждали мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет.

"В первую очередь, Вооруженные силы не будут мобилизовать таких лиц от 18 до 25 лет. Это будет изложено в приказе Минобороны, которое они обещали издать до конца этой недели", - отметил Стефанчук.

При этом тех ограниченно годных до 25 лет, которых уже мобилизовали, не будут отправлять на штурмы или другие операции, которые связаны с повышенным риском для их жизни и здоровья.

Он отметил, что на законодательном уровне будет разработан механизм ротации и замены уже мобилизованных. Также планируется обсудить вопрос отсрочки, чтобы вывезти мобилизованных и заменить их обученными бойцами.