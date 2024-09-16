Комитет Рады поддержал запрет на мобилизацию ограниченно годных до 25 лет
Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Документ поддержали для принятия во втором чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Парламентарий объяснил, что такое решение комитета очень важное, поскольку оно открывает для законопроекта дорогу к голосованию на ближайшем заседании Рады.
Также Гончаренко обратил внимание, что законопроект не только запрещает мобилизацию ограниченно пригодных до 25 лет, но и дает возможность уволиться со службы ограниченно пригодным до 25 лет, которых успели мобилизовать.
"Те ограниченно годные, кого успели мобилизовать, получают безусловное право на увольнение в случае их желания", - добавил он.
Мобилизация до 25 лет
Напомним, в Украине на военную службу не мобилизуют мужчин до 25 лет. Но есть несколько исключений, при которых мобилизация все же возможна.
В частности, это касалось ограниченно годных мужчин - они после прохождения ВВК получили статус военнообязанных, поэтому их могли призвать на военную службу.
Такой вопрос в Украине начали решать путем принятия нового закона.
3 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении соответствующий законопроект, который запрещает мобилизацию ограниченно годных. "За" проголосовали 295 нардепов.
Для того, чтобы документ вступил в силу, его должна во втором чтении поддержать Рада и подписать президент Владимир Зеленский.
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