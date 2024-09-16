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Комитет Рады поддержал запрет на мобилизацию ограниченно годных до 25 лет

Киев, Понедельник 16 сентября 2024 17:43
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Комитет Рады поддержал запрет на мобилизацию ограниченно годных до 25 лет Иллюстративное фото: в Украине перестанут мобилизовать ограниченно годных до 25 лет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Документ поддержали для принятия во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Парламентарий объяснил, что такое решение комитета очень важное, поскольку оно открывает для законопроекта дорогу к голосованию на ближайшем заседании Рады.

Также Гончаренко обратил внимание, что законопроект не только запрещает мобилизацию ограниченно пригодных до 25 лет, но и дает возможность уволиться со службы ограниченно пригодным до 25 лет, которых успели мобилизовать.

"Те ограниченно годные, кого успели мобилизовать, получают безусловное право на увольнение в случае их желания", - добавил он.

Мобилизация до 25 лет

Напомним, в Украине на военную службу не мобилизуют мужчин до 25 лет. Но есть несколько исключений, при которых мобилизация все же возможна.

В частности, это касалось ограниченно годных мужчин - они после прохождения ВВК получили статус военнообязанных, поэтому их могли призвать на военную службу.

Такой вопрос в Украине начали решать путем принятия нового закона.

3 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении соответствующий законопроект, который запрещает мобилизацию ограниченно годных. "За" проголосовали 295 нардепов.

Для того, чтобы документ вступил в силу, его должна во втором чтении поддержать Рада и подписать президент Владимир Зеленский.

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