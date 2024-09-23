В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних до 25 років, - нардеп

В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав народний депутат Олексій Гончаренко.

"Зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий ЛИШЕ за письмовою згодою", - написав Гончаренко.

Як зазначив парламентар, вихідні дані директиви 116/2/1/21409 від 19.09.2024. Там в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.

Також за совами Гончаренка, чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Пізніше Гончаренко уточнив, що окреме мобілізаційне розпорядження означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генеральним штабом.

Що передувало

На початку вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.

Раніше ця категорія громадян могла бути мобілізована, хоча призов на військову службу в Україні зазвичай дозволяється лише після досягнення 25-річного віку, за винятком окремих випадків.