С начала года на вооружение ВСУ допущено 46 новых видов оружия, - Минобороны

Вооруженные силы Украины с начала 2024 года получили 46 новых видов вооружения, разработанных в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, в настоящее время количество нового вооружения гораздо больше, чем в январе-феврале прошлого года. В Минобороны отметили, что работа по модернизации вооружения в Украине ведется постоянно.

В частности, началось производство новых образцов вооружения – САУ "Богдана", систем РЭБ, беспилотников, стрелкового оружия.

"Мы делаем все возможное, чтобы со временем Украина была максимально самодостаточна в обеспечении Сил обороны необходимым оружием. При этом подчеркиваю, что на этапе ускорения развития отечественной "оборонки" поддержка наших партнеров, финансовые и технологические инвестиции являются сверхважными. Нам важно создавать совместные производства оружия , заключать долгосрочные контракты в формате международных консорциумов", - рассказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Кодификация, то есть допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО, позволяет закупать его из государственного бюджета у производителей для подразделений Сил обороны Украины.

Дроны украинского производства

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. Он также отмечал, что скоро появятся технологии, позволяющие военным управлять дронами, находясь вдали от фронта.

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