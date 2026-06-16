В Украине представили "Морской трезубец", способный поражать стратегические цели РФ

Украинская компания Global Mark представила свою разработку на престижной оборонной выставке во Франции. Аппарат Sea Trident был адаптирован для операций, требующих полной автономности.

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Дрон работает под водой, что делает его практически незаметным для радаров противника. Главная цель - скрытное проникновение во вражеские морские зоны.

"Морской трезубец" способен доставлять грузы весом до 1000 кг. Это позволяет использовать его как мощное оружие против крупных кораблей или береговой инфраструктуры.

Задачи аппарата не ограничиваются только взрывами. Разработчики предусмотрели широкий спектр применения техники.

Основные миссии Sea Trident включают:

проведение точных ударных операций;

логистику и доставку специальных грузов;

перехват вражеских подводных аппаратов;

нейтрализацию подводных угроз.

Подводный робот Sea Trident способен незаметно проникнуть во вражеские порты (фото: портал "Милитарный")

Беспилотник получил полностью автономные системы управления. Он имеет адаптивную навигацию, что позволяет машине самостоятельно прокладывать путь и принимать решения во время выполнения задачи.

Технические параметры и дальность действия Sea Trident

Характеристики Sea Trident выделяют его среди аналогов. Аппарат имеет огромный запас хода в 3218 километров (2000 миль). Такой показатель позволяет проводить сверхдлительные миссии без привлечения дополнительных судов поддержки.

Основные цифры проекта:

вес аппарата - 10 000 кг;

длина корпуса - 10 метров;

ширина - 2 метра;

высота - 1,5 метра.

Дрон движется достаточно быстро для подводного аппарата. Максимальная скорость составляет 18,5 км/ч, а крейсерская скорость немного ниже - 11 км/ч.

Подводный беспилотник работает на глубине до 60 метров - это оптимальный показатель для эффективной работы в прибрежных районах. Благодаря таким параметрам дрон может оставаться невидимым для систем наблюдения, настроенных на обнаружение надводных целей.