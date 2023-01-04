Путин провожал. Фрегат РФ с гиперзвуковыми "Цирконами" отправили в поход по океанам

РФ отправила свой фрегат, оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в поход океанами. На корабле также разместили "Калибры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Отмечается, что провожал фрегат "в дальний поход" лично российский диктатор Владимир Путин. Правда, в видеорежиме.

"Фрегат совершит поход по Атлантическому и Индийскому океанам и Средиземному морю. Во время похода "Адмирал Горшков" будет отрабатывать применение гиперзвуковых ракет "Циркон", - цитирует издание главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Кроме того, командир корабля Игорь Крохмаль заявил, что перед походом фрегатом пройден якобы "полный цикл подготовки".

"На корабль загружен боекомплект ракет "Циркон", Калибр", средства противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы", - сказал Крахмал.

Что известно о "Цирконах" и планах диктатора

Напомним, этим летом Путин заявил о намерении вооружить российский флот новыми ракетными комплексами, он объявил о поставках комплексов гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в ВС России, которым, якобы, "аналогов нет".

До этого Путин объявил о создании "нового гиперзвукового оружия" в 2018 году, заявив, что оно якобы "способно поразить практически любую точку мира и увернуться от противоракетного щита, построенного США".

После чего осенью стало известно, что Минобороны России заказало дополнительную партию гиперзвуковых ракет.

Известно, что гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" разработана в "НПО машиностроении". Ее точные характеристики не раскрываются. Однако сообщалось, что она способна развивать скорость до 8 махов (свыше 9,5 тысяч километров в час).

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