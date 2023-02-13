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В Луганской области трое мужчин стали "прокурорами ЛНР". Их приговорили к 10 годам тюрьмы

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Луганская область, Понедельник 13 февраля 2023 22:15
В Луганской области трое мужчин стали "прокурорами ЛНР". Их приговорили к 10 годам тюрьмы Фото: прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Трое жителей оккупированной части Луганской области пошли на сотрудничество с РФ и заняли должности "прокуроров "ЛНР". Их приговорили к 10 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что с 2014 года мужчины сотрудничают с представителями "ЛНР".

"В марте 2022 года они согласились на предложение представителей РФ и добровольно заняли должности в незаконно созданных "прокуратурах Беловодского и Марковского районов Генеральной прокуратуры "ЛНР", - говорится в сообщении.

Мужчин судили заочно за коллаборационную деятельность. Им назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком 13 лет.

Напомним, что коллаборант из Луганской области устроился в представительство Красного Креста в Киеве. Он планировал под видом волонтера сбежать из Украины.

Житель села Невское (Луганская область) помогал военным РФ и ремонтировал их технику. Правоохранители обнаружили его и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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