Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украине нужно защитить от атак РФ более 200 ключевых объектов, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине есть 203 ключевых объекта, которые нужно защитить от российских атак системами противовоздушной обороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

"Может, я забегаю вперед, но... без лишних деталей, чтобы не готовить врага... Я сегодня смотрю на Ставке - 203 ключевых объекта Украины, которые нужно нам защитить ПВО. Я не хочу сказать, что мы сделали и сколько у нас систем. Но вы поймите, что это 203", - сказал Зеленский.

Он отметил, что объектов гораздо больше, но речь именно о ключевых - энергетическая и газовая система, водоснабжение и т.д.

"Серьезный вызов, но я уверен, что мы правильно движемся. Хочется делать это не в одиночку, чтобы партнеры поддерживали нас больше действиями, меньше - словами", - добавил президент.

 

Обстрел энергетики Украины 10 октября

Напомним, этой ночью российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к символистике, ведь оккупанты совершили обстрел именно сегодня - в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году.

В частности, россияне запустили в направлении Киева ударные дроны. В результате атаки пострадали по меньшей мере 12 человек.

Основными целями врага были объекты энергетической инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ударов на левом берегу города полностью исчезло электроснабжение.

Из-за повреждения энергообъектов в нескольких регионах Украины действуют аварийные графики отключений света, чтобы сохранить работу энергосистемы.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях читайте в материале РБК-Украина.

Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака