Україні потрібно захистити від атак РФ понад 200 ключових об’єктів, - Зеленський

"Може, я забігаю вперед, але … без зайвих деталей, щоб не готувати ворога… Я сьогодні дивлюся на Ставці - 203 ключових об'єкти України, які потрібно нам захистити ППО. Я не хочу сказати, що ми зробили й скільки у нас систем. Але ви зрозумійте, що це 203", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що об'єктів набагато більше, але мова саме про ключові - енергетична та газова система, водопостачання тощо.

"Серйозний виклик, але я впевнений, що ми правильно рухаємося. Хочеться робити це не наодинці, щоб партнери підтримували нас більше діями, менше - словами", - додав президент.